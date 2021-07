Andrea Kiewel: Rausschmiss beim "ZDF"-Fernsehgarten - Sie wird ihre Nachfolgerin

Erst kürzlich begeisterte die "Dschungelcamp"-Moderatorin in Kiewels Sendung mit ihrer erfrischenden Art das Publikum. Die erbarmungslose Kritik – für Andrea mit Sicherheit ein heftiger Schlag in die Magengrube. Schließlich ist sie seit 20 Jahren das Aushängeschild der Show. "Ich feiere wieder Hochzeit mit meinem liebsten Bräutigam – dem Fernsehgarten", verriet sie noch beim Auftakt im Mai. Doch so langsam scheint ihr der Job mehr und mehr aus den Händen zu gleiten.

Egal, was sie sagt, egal, wie sie sich verhält – Andrea muss ordentlich einstecken. "Die Frau nervt nur noch", "Wenn ich die sehe, schalte ich ab", heißt es im Netz. Der Verriss dürfte wohl auch dem Sender nicht entgangen sein. Wird die Berliner Quasselstrippe nun zur Gefahr für die Einschaltquote und durch Sonja eiskalt ersetzt? Für Andrea eine harte Zeit. Arme "Kiwi"…