Andrea Kiewel: Schlimme Demütigung

Kaum zu glauben, aber das Jahr ist fast schon wieder vorbei und Silvester steht vor der Tür. Besonders für Andrea Kiewel und Jörg Pilawa dürfte es sehr spannend werden.

Die beiden werden sich am 31. Dezember ein spannendes TV-Duell liefern. Pünktlich um 20.15 Uhr müssen die Zuschauer sich entscheiden, welche Silvestershow sie sich ansehen wollen. Der 52-Jährige scheint einen leichten Vorsprung zu haben, denn die ARD-Gala trägt bereits seinen Namen: „Die Silvestershow mit Jörg Pilawa“. Außerdem darf er in der Neujahrsnacht 30 Minuten länger auf Sendung sein als seine Kollegin. Kiwi hingegen muss mit ihrem Format „Willkommen“ bereits um 0.30 Uhr Schluss machen. Was für eine Niederlage für die Moderatorin!

In der Vergangenheit kritisierten viele Fans die Art der 52-Jährigen und bezeichneten sie als „Selbstdarstellerin“. Nun hat sie vielleicht die letzte Chance, sich mit den Zuschauern zu versöhnen und sich an der Seite von Johannes B. Kerner von ihrer besten Seite zu zeigen.

Wer wird das TV-Duell für sich entscheiden?