Andrea Kiewel: Schmeißt sie jetzt alles hin?

Der läuft auf Hochtouren. Und auch das -Duell am Sonntag geht in seine heiße Phase. "Immer wieder sonntags" gegen den " -Fernsehgarten"! Nun zeichnet sich ein Gewinner ab: siegt über seine Rivalin . Schmeißt die Moderatorin alles hin?

Besonders bei den Zuschauern hat "Kiwi" zuletzt deutlich an Sympathie verloren. Zum einen, weil ihre im TV gezeigte Herzlichkeit abseits der Kameras nicht ganz so groß ausfällt. "Man kommt nicht näher an sie heran. Meist sind Bodyguards bei ihr. Sie ist da sehr ängstlich im Umgang mit den Fans", berichten beispielsweise langjährige "Fernsehgarten"-Besucher.

Zum anderen fiel sie zuletzt mit einer Dusch-Einlage negativ auf. Dabei gewährte das weiße Oberteil mehr Einblicke, als der eine oder andere wirklich sehen wollte. "Schade, dass diese Sendung an Niveaulosigkeit nicht mehr zu überbieten ist", schrieb ein Zuschauer im Internet. Ein weiterer wurde noch deutlicher: "Kiewel, du bist an Peinlichkeit nicht zu übertreffen. Bitte hör endlich auf mit dem 'Fernsehgarten'!"

Andrea Kiewel bekommt viel Kritik

Des einen Leid ist des anderen Freud. Während "Kiwi" viel Kritik entgegenschlägt,sind die Zuschauer von TV-Konkurrent Stefan Mross begeistert. Vor allem seine volksnahe Art kommt an. Der Bayer begrüßt seine Fans in der Arena in Rust gerne per Handschlag. Für ihn wird es daher auch 2019 weitergehen.

Bei Andrea Kiewel, so meinen viele Fans, sollte sich aber nach dieser Saison die "Fernsehgarten"-Karriere dem Ende zuneigen. Nur fraglich, ob die Moderatorin das auch so sieht...