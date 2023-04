Andrea Kiewel: Sie muss ihrer großen Liebe Adieu sagen

Denn in Andrea Kiewels Haussender bleibt kein Stein auf dem anderen. Das ZDF trennt sich von so beliebten Sendungen wie "Leute heute" und "SOKO Hamburg" – und sogar die Ausstrahlungen der Rosamunde-Pilcher-Filme werden reduziert. Alles nur, um den Altersdurchschnitt der Zuschauer deutlich zu senken und Geld zu sparen für "jüngere" Formate. Deswegen steht auch Kiwis heiß geliebter "Fernsehgarten" mit seinem älteren Publikum auf der Kippe. Seit Wochen zittert "Kiwi" um ihr TV-Baby! Nach über insgesamt 20 Jahren als Moderatorin dieser Liveshow würde ein Aus ihr den Boden unter den Füßen wegziehen. Diese Sendung, von der sie als "Langzeitromanze" spricht! Sie sagte sogar einmal laut "Woche heute": "Es fühlt sich an wie verheiratet, das war von der ersten Sekunde an klar."

Andrea Kiewel musste schon mehrere Trennungen verkraften. Drei Ehen gingen in die Brüche, einige Langzeitlieben zerbrachen. Seit ein paar Jahren ist sie verliebt in einen Mann aus Tel Aviv. Sie hält ihn aber geheim. Die längste Liebe ihres Lebens ist also der "Fernsehgarten". Drücken wir ihr die Daumen, dass sie zumindest dieses große Glück noch einmal retten kann.

