Andrea Kiewel: Sie redet über das Liebes-Aus

"Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich mir vorstellen, mit einem Mann den Tag zu beginnen und mein Leben zu beenden", schwärmte Kiwi noch 2020 in der "Super Illu" über den Israeli, für den sie extra nach Tel Aviv zog. Doch diese Liebe könnte inzwischen der Vergangenheit angehören. Zumindest lässt eine Äußerung der Moderatorin selbst diesen Schluss zu: In ihrer Auftakt-Show zur aktuellen "ZDF Fernsehgarten"-Staffel ging ein Heiratsantrag im Publikum an Kiwi vorbei. "Das habe ich verpasst gerade … Was ist passiert? Es gab einen Heiratsantrag? Und ich habe ihn nicht mitbekommen?", wunderte sie sich und fügte wie nebenbei hinzu: "Kein Wunder, dass ich Single bin". Single? Das wäre neu. Bleibt nur die Frage, wie ernst die Moderatorin diesen Spruch tatsächlich meinte …

