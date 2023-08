Andrea Kiewel: Trauriges Aus für den "ZDF-Fernsehgarten"!

Am kommenden Wochenende schauen die Zuschauer des "ZDF-Fernsehgartens" in die Röhre! Und der Grund für das TV-Fiasko hängt mit einer Programm-Änderung zusammen. Statt Andrea Kiewel mit ihren Schlager-Gästen am 06. August live im Fernsehen zu erblicken, werden sich die Zuschauer stattdessen nur mit einem "Best Of" aus dem vergangenen Jahr 2022 begnügen müssen. Am 20. August fällt die Sendung sogar komplett aus. Grund dafür ist die Frauen-Fußball Weltmeisterschaft, die den Sendeplatz einnimmt, wie der Sender auf Instagram verriet.