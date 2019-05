Andrea Kiewel: Überraschende "Fernsehgarten"-Beichte!

Am Sonntag flimmerte mal wieder eine neue Ausgabe des "ZDF Fernsehgartens" über die -Bildschirme. Doch die Sendung verlief nicht ganz ohne Pannen.

Christian Anders verpatzte seinen Einsatz

Als Schlagersänger Christian Anders noch das Publikum begrüßte, setzte bereits das Playback seines Songs "Es fährt ein Zug nach nirgendwo" ein. Erst einige Sekunden später fing der Musiker an, seine Lippen zu bewegen. Upps! Der Playback-Patzer blieb auch den Zuschauern nicht verborgen. Auf Twitter häuften sich die negativen Kommentare. "Noch nie wurde der Anfang eines Playback so schön verkackt wie von Christian Anders", "Das 'live' oben links ist nur Deko" und "Da können andere Bauchredner einpacken", ätzten die User.

Andrea Kiewel: TV-AUS? Ersetzt er sie beim ZDF-Fernsehgarten?

Andrea Kiewel lüftete "Fernsehgarten"-Geheimnis

Kiwi meldete sich sofort zu Wort. "Ich weiß genau, was jetzt grade los geht in den sozialen Medien. 'Ähhhh, aber im Fernsehgarten wird nicht live gesungen'", gab sie in der Sendung zu. Und Katja Ebstein lieferte auch gleich die Erklärung: "Es ist teuer und es ist außen, es würde einfach nicht so gut klingen. Die Tonqualität ist nicht so gut." Ganz schön ehrlich!