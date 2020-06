Andrea Kiewel: Überraschende Sex-Beichte

"Vermutlich hätte ich gedacht, mit auf ein Hotelzimmer zu gehen, gehört dazu, wenn man Erfolg haben will", schreibt Kiwi in ihrer Kolumne. "Sich anfassen zu lassen am Po oder anderswo ist eben so eine Art Koketterie, die zum Ausdruck bringen soll, wie sexy einen der oder die andere findet. Und der oder die andere trauen sich ja nur, weil sie in der Hierarchie über einem stehen. Sie sind Chefs oder Chefinnen, die die Macht haben, Karrieren anzufeuern oder zu beenden. Und einige von denen nutzen es eiskalt aus", so Andrea Kiewel weiter.