Andrea Kiewel & Jürgen Milski: Jetzt machen sie es offiziell! "Wir freuen uns riesig"

Auch in diesem Jahr flimmert der "ZDF Fernsehgarten" wieder von Mai bis September jeden Sonntag um 12 Uhr über die TV-Bildschirme. Eine Folge wird standesgemäß auf der Lieblingsinsel der Deutschen gedreht: auf Mallorca! Und wer an der Seite von Andrea Kiewel zu sehen sein wird, steht nun in Teilen fest.

Denn Ballermann-Größe Jürgen Milski hat ganz nebenbei auf der Social-Media-Plattform Instagram verraten, dass er am 14. Juli in der Sendung zu sehen sein wird. Dort hat er Ausschnitte von seinem neuen Musikvideo "Inselmodus", das er mit DJ Aaron aufgenommen hat, geteilt und dazu geschrieben: "Wir freuen uns riesig, dass wir mit unserem Song 'INSELMODUS' am 14.7. in die Mallorca-Sendung des 'ZDF-Fernsehgarten' eingeladen worden sind!"