Andrea Kiewel & Lutz van der Horst: Jetzt bestehen keine Zweifel mehr

In der vergangen Ausgabe des TV-Formats waren Andrea und Lutz nämlich dabei zu sehen, wie sie die hohe Kunst des Synchronschwimmens von den beiden Profis Maria und Dana erlernen sollten. Andrea und Lutz fackelten nicht lange und sprangen beherzt in den "Fernsehgarten"-Pool. Kiwi schien von den Ereignissen so beflügelt zu sein, dass sie sich im kühlen Nass liebevoll an ihren Kollegen schmiegte! Für die Zuschauer eindeutig zu viel des Guten! So ließen sie ihren Gedanken dazu via "Twitter" freien Lauf und kommentierten das Spektakel mit eindeutigen Zeilen: "Langsam glaube ich, dass zwischen Kiwi und Lutz wirklich was läuft" sowie "Nehmt euch doch ein Zimmer." Hoppla! Wie es für Andrea und Lutz wohl weiter geht? Wir können gespannt sein ...