Andrea Kiewel: Was ist bloß mit der Moderatorin los?

muss derzeit harte Kritik einstecken - keine leichte Zeit für die "Fernsehgarten"-Moderatorin...

Schnuller weitspucken, Pömpel-Wurf auf nackte Männerrücken und eine Duscheinlage in weißer Kleidung mit anschließendem Busenblitzer: Der " -Fernsehgarten" ist offensichtlich nicht mehr das, was er einmal war! Während noch vor ein paar Jahren stolz waren, dort auftreten zu dürfen, dürfte heute viele eher peinlich berührt sein...

Andrea Kiewel: Notbremse! So geht es nicht weiter!

Andrea Kiewel kommt nicht bei allen gut an

Der Grund: Moderatorin Andrea Kiewel (53) polarisert mehr denn je. Ihre Witze sind für viele nicht lustig, ihre Aussagen grenzwertig und der Ablauf und Inhalt der Show katastrophal. So kann es nicht weitergehen! Was ist nur mit der Moderatorin los, fragen sich viele Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen, während sie sich mal wieder fremdschämen! Die einst so beliebte Moderatorin gerät immer wieder ins Kreuzfeuer. Auf Twitter wurde vor allem die Sendung vom 26. 8. verhöhnt. Dort hieß es „Erwachsene Männer mit Schnullern. Das Ende ist Nahe“. Das Motto der Show war „Schön schräg“. Ein Slogan, der auf viele Fernsehgärten passen würde...