Andrea Kiewel: Zuckersüßer Schnappschuss mit ihrem Liebsten!

Via Instagram meldet sich Andrea Kiewel nun mit einem niedlichen Kuschel-Foto von sich und ihrem haarigen Begleiter zu Wort. So berichtet sie ihrer Community: "Kiwi und Senior Carter freuen sich schon auf den Feierabend! Nach einer großen Gassi-Runde wird heute nur noch auf der Couch gekuschelt." Wie es scheint, hat Andrea mit ihrem Vierbeiner ein wenig die Seele baumeln lassen und wollte dies ihren Fans nicht vorenthalten. Das so ein Foto von ihrer treuen Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...