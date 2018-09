Andreas Gabalier: Betrugs-Skandal aufgeflogen!

ist richtig sauer! Momentan treibt sich auf ein Betrüger herum, der sich für ihn ausgibt und um Geldspenden bittet. Diese landen aber höchstwahrscheinlich in seiner eigenen Tasche.

Betrugsmasche aufgeflogen

Glücklicherweise hat der 33-Jährige von dem Betrug erfahren und konnte seine Fans warnen. "Achtung! Liebe Volks-Rock'n'Roller! Es gibt seit einigen Tagen ein Fake-Profil 'Andreas Gabalier', auf dem ein Spendenaufruf gepostet wurde", schreibt der Sänger auf seinem echten Facebook-Profil. "Bitte nicht auf diesen Aufruf reagieren, es handelt sich hier um ein FAKE Profil."

Ganz schön dreist! Auf dem gefälschten Profil wird um Spenden für Kinder in Not geworben. So manch ein Fan scheint von den Betrügern sogar persönlich angeschrieben worden zu sein. Also: Vorsicht!