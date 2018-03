Andreas Gabalier: Eifersuchts-Drama! Was läuft mit dieser Schönheit?

Oh oh, diese Fotos dürften Andreas Gabaliers Freundin Silvia Schneider gar nicht gefallen. Der Volks-Rock'n'Roller verbringt neuerdings verdächtig viel Zeit mit einer brünetten Österreicherin. Hat der Sänger sein Herz etwa bereits an eine Andere verschenkt?

Fest steht, dass bei Andreas und Silvia der nächste Schritt auf nach Jahren noch auf sich warten lässt. Sogar seine Mutter macht bereits Baby-Druck - doch davon lässt sich Andreas Gabalier offenbar nicht beeindruckend.

Umso schmerzlicher müssen diese neuen Fotos für Freundin Silvia sein, die Andreas glücklich und lachend mit einer anderen Frau zeigen. Und die Schönheit ist keine Unbekannte.

Alle Fotos gibt es im Video: