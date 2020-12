Andreas Gabalier: Eine neue Liebe für den Sänger!

"ich bin ein großer Bewunderer von ihm, weil er so bodenständig ist. Er ist, wie er ist. Da ist alles echt", schwärmt die Sängerin regelrecht von ihrem Kollegen. Und Andreas? Der scheint Melissa ebenfalls in guter Erinnerung zu haben. Noch heute freut er sich, wenn sich die beiden zufällig treffen. "In Österreich sieht man sich immer wieder einmal. Auf gemeinsamen Veranstaltungen oder bei Skirennen", erklärt Melissa. Dann wird auch mal zusammen angestoßen.

Was läuft da also zwischen den beiden? Ist es etwa Liebe? Melissa muss schmunzeln: "Er ist ein ganz, ganz netter Kollege. Aber das war es dann auch schon." Doch was nicht ist, das kann ja noch werden …