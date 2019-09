Andreas Gabalier: Erstes Statement zur Trennung

Reddit this

Es war DIE Schock-Nachricht am Wochenende. und Freundin Silvia Schneider haben sich getrennt. Sechs Jahre waren der Volks-Rock’n’Roller und die Moderatorin ein Paar. Am Sonntag gab sie auf ihrem -Account das Liebes-Aus bekannt. "Als Paar wünschen wir uns, dass die neuen Wege, die jeder für sich einschlagen wird, nur einen kurzen Moment lang wehtun werden", schrieb sie u.a. in ihrem emotionalen Statement.

Andreas Gabalier: "Es bricht mir das Herz!"

Jetzt meldet sich auch Andreas zu Wort. "Wir haben heute Vormittag sehr lange geredet. Mit Silvias Zeilen ist wirklich alles gesagt. Ich habe neben all meinen unglaublichen Erfolgen das Wichtigste im Leben vergessen. Es bricht mir das Herz!", sagte er gegenüber der "BILD"-Zeitung.

Was war der Trennungsgrund?

Schon länger gab es Gerüchte, dass es zwischen Andreas und Silvia kriselt. Seit Februar wurden sie nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Auch über Affären mit anderen Frauen wurde spekuliert. Kurz vor der Trennung sprach auch Andreas schon über Beziehungsprobleme. "Durch die vielen unterschiedlichen Wochenenden und Freizeiten ist bei uns viel auf der Strecke geblieben. Es ist jetzt die größte Herausforderung meines Lebens, diese Beziehung zu retten", erklärte er noch am Samstag. Nach seinem Auftritt bei Carmen Nebel wollte er zurück nach Österreich fliegen, um seine Liebe zu retten. Leider ist ihm das nicht gelungen...

