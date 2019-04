Andreas Gabalier: Freundin Silvia bestätigt getrennte Wege

Nur selten gewähren (34) und seine Freundin Silvia Schneider (36) Einblicke in ihr Privatleben. „Wir machen das ganz bewusst so“, versucht die Designerin gegenüber "Neue Post" zu erklären. „Es gibt innerhalb eines Jahres immer nur einen Termin, an dem wir uns in der Öffentlichkeit zeigen“, nickt sie selbstbewusst. Jetzt will die Zeitschrift erfahren haben, dass das Paar im März nicht mehr zusammen in den Urlaub fährt.

Silvia Schneider verreist ohne Andreas Gabalier

Sind sie schon längst kein Paar mehr? Oder wieso trennen sie sich? „Ich reise jedes Jahr einmal allein nach Asien. Ich arbeite dort, mache Fotoshootings, gehe tauchen und besuche ein Yogaretreat“, schildert sie ihren Single-Ausflug. Und fügt noch hinzu: „Ich mache das immer allein, weil ich keinen anderen Menschen damit belasten will.“

Andreas Gabalier: Bittere Demütigung für Freundin Silvia

Keinen anderen Menschen damit belasten? Sollte die Urlaubszeit nicht die schönste Zeit des Jahres mit dem Partner sein? Und das war auch mal anders! Denn Andreas Gabalier schwärmte gegenüber "Neue Post: „Seit Jahren fahren Silvia und ich zusammen nach Venedig.“ Gibt es diese gemeinsame Auszeit in der Stadt der Liebe nicht mehr? So wie es auch ihre Beziehung nicht mehr gibt?