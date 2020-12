Andreas Gabalier: Jaa, sein Glück ist endlich zurück!

Wie Andreas Gabalier nun berichtet, ist er überglücklich darüber, dass er es in diesem Jahr endlich geschafft hat, ein Weihnachtsalbum zu veröffentlichen. So berichtet er gegenüber "ARD"-Brisant: "Endlich ist es so weit! Seit zehn Jahren versuche ich, an einem Weihnachtsalbum zu arbeiten, doch die Zeit neben dieser Laufbahn hat es nicht zugelassen. Und nachdem ich im vergangenen Jahr eine Auszeit angekündigt habe, ist mir nach einem Monat langweilig geworden, und wir haben gesagt: 'Wir machen eine Weihnachtsplatte!'" Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Andreas kann einfach nicht ohne seine Musik! So ist er auch froh darüber, dass seine Auszeit endlich vorbei ist...