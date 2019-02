Andreas Gabalier: Jetzt läuten die Hochzeitsglocken!

Es wird ernst bei und seiner Silvia Schneider. So eindeutig standen die Zeichen noch nie auf Hochzeit!

Andreas und Silvia sind schwer verliebt

Gerade präsentierte die hübsche Moderatorin in Wien ihre Modelinie "The Valentine's Day Collection": Zarte Blusen und aus edlem Satin und Samt in kräftigem Rot oder mit Herzchen bedruckt, die man gerne am Valentinstag tragen kann - aber auch zu anderen romantischen Anlässen. Im Internet models Silvia selbst für ihre Kreationen, die "Männer in die Verbeugung treibt und die Trägerin zum Mittelpunkt des Abendsmacht", wie dort zu lesen ist.

Einen scheint sie damit jedenfalls gefangen zu haben: ihren Andreas! Der Volks-Rock'n'Roller war bei der Präsentation an Silvias Seite und schenkte ihr einen prächtigen Strauß roter Rosen. Dass jetzt die Hochzeitsglocken bald läuten, dafür sprach noch ein anderes Indiz: Die beiden Schwiegermütter in spe, Huberta Gabalier und Martha Schneider, waren ebenfalls da, um Silvia zu unterstützen. Und beide Damen strahlten glücklich und tuschelten viel miteiander...