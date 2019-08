Andreas Gabalier: Krankenhaus-Drama! Große Sorge um den Sänger

So blass und schwach kennt man wahrlich nicht. Normalerweise strotzt der Sänger auf der Bühne nur so vor Kraft. Doch von dieser Energie ist momentan nicht viel übrig geblieben: Der 34-Jährige liegt mit einer Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus.

"Meine liebe Fan-Gemeinde, irgendein garstiges Kryptonit hat den Mountain Man zu Fall gebracht. Ich liege seit drei Tagen komplett flach und muss mir da irgendwelche komischen Flüssigkeitstropfen in meine Venen hineinfließen lassen, weil mein Darm nach 500 Sitzungen und sechs Kilo weniger keine Flüssigkeit mehr aufnehmen kann", erklärt Andreas Gabalier in einer Video-Botschaft bei .

Andreas Gabalier muss das Bett hüten

Auch wenn er derzeit noch das Krankenbett hüten muss, hofft er, bis Mittwoch wieder fit zu sein. Denn dann will er in der Schweiz wieder auf der Bühne stehen. Ob das wirklich klappen wird, steht derzeit jedoch noch in den Sternen. "Es geht mir gerade gar nicht gut, und ich hoffe, dass es noch irgendein Zaubermittel gibt, das den Mountain Man wieder fliegen lassen kann." Er versichert: "Ich bin hier in den besten Händen."

Andreas Gabalier: Todesangst um den Sänger!

Am Sonntag sah die Lage jedoch alles andere als rosig aus. "Momentan schaut’s im Magen ganz schlecht aus, und weil ich keine Flüssigkeit aufnehmen kann, muss ich ein paar Infusionen hineintröpfeln. Es ist nicht lustig hier zu liegen", klagt Andreas Gabalier.

Bleibt zu hoffen, dass der "Hulapalu"-Star schnell wieder auf den Beinen sein wird. Ob sich Freundin Silvia Schneider um ihren Patienten kümmert, ist nicht klar. Die Fans senden ihm via Facebook jedoch haufenweise Genesungswünsche.