Andreas Gabalier: Krankenhaus-Schock! Wie schlecht geht es ihm?

Armer ! Wie der Star nun mit seinen Fans teilt, musste er auf Grund eines Zwischenfalls ins Krankenhaus, um sich behandeln zu lassen. Das dabei vor allem eine Frage im Vordergrund steht, ist klar: "Was fehlt Andreas?"

Andreas Gabalier im Krankenhaus!

Via " " lässt Andreas Gabalier nun die Bombe platzen und teilt mit seinen Fans die traurige Nachricht. Er postet dazu ein Bild von sich, auf dem er vor dem Krankenhaus in Graz zu sehen ist. Dazu kommentiert er: "Irgendwann sollte man das Eishackln dann vielleicht doch gut sein lassen !!! ... wenn die Schulter wieder fit wird , dann eventuell mit 70." Wie es scheint, hat sich Andreas beim Eishockeyspielen verletzt. Doch zum Glück kann sich Andreas auf seine treuen Fans verlassen.

Seine Fans stehen ihm bei

Wie unter dem "Facebook"-Post deutlich wird, sind die Fans von Andreas in Gedanken bei ihrem Idol. So kommentieren sie: "Gute Besserung werde schnell fit wir brauchen dich am Samstag in Zürich" sowie "Und bitte sobald du was weißt sage Bescheid mache mir echt Sorgen". Mehr Fan-Support geht wohl kaum. Ist zu hoffen, dass es Andreas bald wieder besser geht...