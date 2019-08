Andreas Gabalier: Krankenhaus-Update!

Nach einer Lebensmittelvergiftung hing Andreas Gabalier tagelang am Tropf und musste sogar einen Auftritt absagen. Nun wurde der Sänger endlich aus der Klinik entlassen und will schon bald wieder auftreten.

Endlich können die Fans von wieder aufatmen. Nachdem der 34-Jährige sich eine Lebensmittelvergiftung zuzog und sich im Krankenhaus wieder aufpäppeln lassen musste, durfte er die Klinik nun verlassen. Innerhalb kürzester Zeit verlor er viel Flüssigkeit und speckte ganze sechs Kilo ab – eine ziemlich besorgniserregende Situation!

Andreas Gabalier: Krankenhaus-Drama! Große Sorge um den Sänger

Andreas Gabalier ist wieder fit

„Ich freue mich, heute endlich wieder in meinem eigenen Bett schlafen zu können – auch wenn ich in der Klinik die allerbeste Betreuung erhalten habe", freut sich der Sänger im Interview mit „BILD“. „Diese Infektion war schon eine harte Nummer."

Am Wochenende will Andreas wieder auf der Bühne stehen. Mutet er sich damit zu viel zu? Immerhin hing er tagelang am Tropf und musste sogar einen Auftritt in der Schweiz absagen…