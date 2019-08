Reddit this

Andreas Gabalier: Liebes-Drama am Krankenbett

Andreas Gabalier leidet unter einem mysteriösen Virus. Doch wo ist Freundin Silvia Schneider in dieser Zeit?

Lederhose, Hirschgeweih-Mikrofon und immer gute Launte - so lieben die Fans Stimmungskanone . Doch das Lachen ist dem sympathischen Sänger gründlich vergangen. Tagelang lag er mit einem mysteriösen Infekt in der Klinik - und Freundin Silvia Schneider schickte ihm keine Genesungswünsche.

Zwar konnte der 34-Jährige das Krankenhaus mittlerweise wieder verlassen, aber der Schock sitzt tief. "Es geht mir grad gar nicht gut", hatte er geklagt. Zunächst war von einer Lebensmittelvergiftung die Rede, dann von einem Keim. Die Experten waren ratlos, sie wussten nicht, welcher Virus es war und woher er kommt. Sogar sein Konzert in Huttwill in der Schweiz musste andreas Gabalier absagen. "Selbst wenn es übermorgen besser geht, haben die Ärzte mir striktes Auftrittsverbot erteilt, um keine Herzschäden davonzutragen", erklärte der Österreicher weiter.

Andreas Gabalier und Silvia Schneider gehen getrennte Wege

Das hörte sich wirklich besorgniserregend an. Offenbar schwebte er wirklich in Gefahr. Kein Wunder, dass die Fans Angst um ihr Idol hatten. In über 8.700 Kommentare bekam der gebürtige Kärntner aufmunternde Worte von seinen Anhängern. Doch eine meldete sich nicht: seine Freundin Silvia Schneider. Weder auf noch wünschte die schöne Blondine ihrem Schatz gute Besserung.

Andreas Gabalier: Krankenhaus-Drama! Große Sorge um den Sänger

Auch von einem Besuch am Krankenbett ist nichts bekannt. Dafür hatte die umtriebige Moderatorin auch gar nicht Zeit. Sie drehte Werbespots und promotete ihre neue Dirndl-Kollektion. Gerüchte um eine Trennung der beiden gibt es schon länger. Der letzte gemeinsame Auftritt ist sechs Monate her. Jetzt ist das Liebes-Aus noch ein bisschen wahrscheinlicher geworden...

Mehr Details zum Beziehungsstatus von Andreas Gabalier und Silvia Schneider erfahrt ihr im Video: