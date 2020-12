Andreas Gabalier: Neue Liebe? Jetzt spricht er Klartext!

Mit wem Andreas Gabalier wohl diesmal unter dem Weihnachtsbaum sitzt? Im Interview mit "Closer" spricht der selbst ernannte Volks-Rock’n’Roller über lange Unterhosen, Flirts an der Bar und seine Pläne fürs neue Jahr …

Was bedeutet Weihnachten für Sie?

Die Feiertage sind wie eine Belohnung für mich. Nach einem anstrengenden und arbeitsreichen Jahr kann ich dann runterkommen und alles Revue passieren lassen – das habe ich stets sehr genossen. Wenn man dann heimkommt nach Graz und mit den alten Kumpels in einer Spelunke versackt und wie früher feiern geht – das war für mich immer am schönsten. Deswegen liebe ich auch Weihnachtslieder, schon von klein auf.

Was ist Ihre schönste Kindheitserinnerung ans Fest?

Das weiß ich noch wie gestern: Im Alter von sieben Jahren habe ich das Lego-Piratenschiff bekommen – das war ein absolutes Highlight, weil wir nicht viel Geld hatten. Ich hab als kleiner Bub im Spielzeugladen immer stundenlang die Bausätze angeguckt, aber immer nur etwas Kleines bekommen. 1991 lag dann das große Schiff unterm Christbaum, und das ist auch meine liebste Weihnachtserinnerung. Da war ich dem Christkind sehr dankbar! Das Schiff steht auch heute noch in meinem Büro …

Gab’s auch mal eher unschöne Feiertage?

Vor 15 Jahren war ich beim Militär mit meinem besten Freund über Weihnachten zum Grenzdienst eingeteilt. Damals gab es noch den Grenzschutz nach Ungarn – wir mussten zwei Monate lang im kalten Wald stehen, und es hatte ausgerechnet in dem Winter oft bis zu minus 25 Grad. Da hat mir Mutti eine lange Unterhose und Schafswollsocken geschenkt

Wenn Sie nicht gerade im Wald stehen müssen, wie geht’s denn sonst an Heiligabend bei Ihnen zu?

Es ist immer sehr familiär. Es gibt jedes Jahr Fondue, dann muss keiner lange in der Küche stehen. Wir schmücken gemeinsam den Tannenbaum und decken den Tisch festlich. Dann kommen die Tanten, die Mama und die Oma. Stundenlang wird dann gesessen, getrunken und gelacht. Während der Feiertage sind wir dann noch immer Ski gefahren. Was wir dieses Jahr machen, das steht dank der Pandemie allerdings noch in den Sternen …

Apropos. Wie haben Sie die Corona-Zeit verbracht?

Ich war oft am Wörthersee – da haben wir ein altes Erbgrundstück von meinem Großvater. Zwar nicht direkt am See, aber der ist nur ein paar Gehminuten entfernt. Da hab ich dann den Bademeister gespielt und auch bei meiner alten Arbeitsstelle als Barkeeper gearbeitet.

Wie haben denn die Gäste darauf reagiert?

Das war wirklich sehr amüsant. Ich musste ja Mundschutz tragen, deswegen konnte man mich nicht auf den ersten Blick erkennen. Superviele Menschen haben getuschelt: Ist das der Gabalier oder ist er das nicht? Und einer sagte: Nee, nee, das ist der nicht. Den hab ich schon mal live gesehen. Der ist doch viel dicker (lacht).