Andreas Gabalier: Schockierender Verdacht!

Reddit this

Er lässt die Muskeln spielen, die Herzen seiner weiblichen Fans höher schlagen! Und offenbar ist (34) nicht nur auf der Bühne ein richtiger Womanizer…

Obwohl der Volks-Rock’n’Roller seit sechs Jahren mit Model Silvia Schneider (37) zusammen ist, mimt er unverblümt den Macho! Auf die Frage, wie er mit seinen zahlreichen Verehrerinnen umgeht, antwortete der Musiker jetzt: „Ich schaue und genieße. Ich kann ja nicht alle mit nach Hause nehmen!“

Andreas Gabalier gerät oft in Versuchung

Wie bitte? Was für ein pikantes Geständnis – nach dem Motto: Für alle ist zwar keine Zeit, aber für die ein oder andere schon! Arme Silvia! Geht ihr Andreas etwa fremd?

Andreas Gabalier: Böse Demütigung für seine Freundin Silvia

Fakt ist: Was sich der Österreicher erlaubt ist total respektlos! Denn zu dieser Demütigung kommt erschwerend hinzu, dass es der Bühnen-Star ohnehin nicht so ernst mit seiner Partnerin zu meinen scheint: Er zeigt sich nur noch selten mit der Blondine in der Öffentlichkeit und auch beim Thema Hochzeit und Kinder macht er einen Rückzieher. „Unser Leben ist momentan zu turbulent!“, wiegelte er vor einiger Zeit ab. Stattdessen zieht er lieber mit seinen „alten Kumpels um die Häuser.“

Da liegt der Verdacht ganz nahe: Sind die beiden längst getrennt?