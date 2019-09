Andreas Gabalier & Silvia Schneider: Ist SIE der wahre Trennungsgrund?

Eine rote, wilde Mähne, wunderschöne Augen und ein fröhliches, sympathisches Lächeln. Ja, Berenice Zsifkovits (26) ist ohne Frage eine attraktive Frau! Eine Frau, nach der sich Männer auf der Straße mit Sicherheit umdrehen. Ob sie mit ihrer süßen Bodenständigkeit auch Alpen-Elvis Andreas Gabalier (34) um den Finger gewickelt hat? Ist sie womöglich der Grund für die Trennung von seiner Langzeit-Freundin Silvia Schneider? Darüber tuscheln aktuell nicht nur Fans des Sängers!

Hat sich Andreas Gabalier in seine Background-Sängerin verknallt?

Im Alter von 15 Jahren nahm die Österreicherin an einem kleinen Casting teil und gewann. Seitdem gehört die Musik zu ihrem Leben. Die Musical-Akademie in Graz schloss sie 2016 mit viel Disziplin erfolgreich ab. Im gleichen Jahr bewarb sie sich als Sängerin bei Andreas Gabalier – und bekam den Job. Seitdem begleitet sie den VolksRock’n’Roller bei seinen Tourneen, ist also stets an seiner Seite – nicht nur abends auf der Bühne, sondern auch bei Proben sowie Team-Events. Eine intensive Zeit, die natürlich zusammenschweißt! Auf diversen Fotos ist die Fürstenfelderin mit ihr em Landsmann zu sehen – und das ziemlich innig.

Andreas Gabalier: Erstes Statement zur Trennung

Andreas Gabalier: "Ich stehe auf Weiblichkeit"

Geht da etwa mehr? Statt Silvia war in den letzten Wochen und Monaten die rothaarige Berenice ständig an seiner Seite. Eine Liaison unter Kollegen wäre nichts Neues, immerhin verliebte sich (35) vor einem Jahr ebenfalls in den Mann, mit dem sie täglich zusammenarbeitete: Artist Thomas Seitel (34). „Ich stehe auf Weiblichkeit“, betonte Andreas einmal. Und den Rundungen seiner Background-Sängerin scheint der Musiker nicht abgeneigt – er ist schließlich auch nur ein Mann…

