Andreas Gabalier: Todesangst um den Sänger!

Ein Aufschrei ging durch das Stadion in Gelsenkirchen. Gerade hatte dort seinen Hit "I sing a Liad für di" gesungen - und plötzlich brach er regelrecht auf der Bühne zusammen. Eine gefühlte Ewigkeit stand er nicht mehr auf. Den Fans stockte der Atem"

Der Sänger reagiert erst wieder, als ihm ein Mitarbeiter eine Flasche Wasser auf die Bühne bringt, die er in einem Zug leert. Mutet sich Andreas Gabalier etwa zu viel zu?

Andreas Gabalier plant eine Auszeit

Er selbst scheint zu spüren, dass etwas nicht in Ordnung ist. Andreas Gabalier kündigte bereits an, dass er nach seiner Open Air-Tour eine Auszeit nimmt. "All das kostet sehr viel Energie und Kraft", erklärte der gebürtige Grazer. Wann er wieder zu seinen Fans zurückkehrt? Ungewiss...

Andreas Gabalier: Böser Verdacht!

Bei Instagram war bei Andreas Gabalier von Erschöpfung nach dem Konzert allerdings nichts anzumerken? "Gelsenkirchen, was war bitte das??? Einfach nur unglaublich!!!", schwärmte er. Bleibt zu hoffen, dass er sich genug Zeit genommen hat, um nach der Show neue Kraft zu schöpfen...

Auch mit Freundin Silvia Schneider soll es kriseln. Wie es wirklich um die Beziehung steht, erfahrt ihr im Video: