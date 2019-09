Andreas Gabalier: Trennungsschock nach sechs Jahren!

Reddit this

Foto: Photo by Moni Fellner/Getty Images

Gerade erst musste sich von einer Lebensmittelvergiftung erholen und hat deswegen sogar Auftrittverbot bekommen, um keine Herzschäden zu riskieren. Und nun folgt die nächste Hiobsbotschaft. Der Musiker und seine Freundin Silvia Schneider haben sich getrennt.

Andreas Gabalier: Liebes-Flucht! Ist er Silvia endgültig davongelaufen?

Auf lässt Silvia Schneider ihren Gedanken freien Lauf und gibt in einem langen und emotionalen Posting die Trennung des Paares bekannt. Mit dem Zitat „Keine Liebe war es nicht“ beginnt die österreichische Moderatorin ihren Beitrag.

Andreas Gabalier: Sind das die Trennungsgründe?

In dem langen Facebook-Beitrag beschreibt die 37-Jährige zahlreiche Beziehungsprobleme, über die wohl jedes Pärchen irgendwann mehr oder weniger stolpert. Und doch: „Nichts von all‘ dem war´s bei uns und trotzdem fehlen mir die Worte, um zu beschreiben, was ich so gerne würde. Es geht noch nicht.“

Es scheint, als hätten die beiden sich im Guten getrennt: „Wir wünschen einander als Menschen Liebe und Zufriedenheit, das viel besungene Quäntchen Glück und den ewigen Evergreen: Gesundheit.“

Dann richtet sie das Wort direkt an Andreas Gabalier: „Ich sage DIR, Andreas, dass ich stets nur eine ausgestreckte Hand entfernt bin, falls Du Halt brauchst. Gerne gehe ich ein Stück des Weges schon voraus...nicht zu weit...sodass Du mich einholen kannst, wenn sonst niemand mehr da ist.“

Andreas Gabalier: Liebes-Drama am Krankenbett

Die Fans sind von dem Liebes-Aus geschockt. „Sprachlos“, „Tut mir sehr leid für euch“, „Weiß gar nicht was ich sagen soll“, „Ich bin sprachlos. Das kann man gar nicht glauben“, lauten nur einige der Kommentare der fassungslosen Fans.

Was genau nun der Auslöser für die Trennung war, ist nicht bekannt. Andreas Gabalier selbst hat zum vermeintlichen Liebes-Aus noch keine Stellung bezogen. Wir wünschen ihm viel Kraft in dieser schweren Zeit!