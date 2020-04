Andreas Gabalier: Überraschende Liebes-News nach der Trennung!

Sechs Jahre waren Volks-Rock'n'-Roller und Moderatorin Silvia Schneider ein Paar. Doch im September letzten Jahres gaben sie überraschend ihre Trennung bekannt. Seitdem ist Andreas Single. Hat sich das mittlerweile etwa geändert?

Ist Andreas Gabalier wieder verliebt?

Am Freitagabend war Andreas in der Talkshow "Riverboat" zu Gast. Moderator wollte von ihm wissen, ob es wieder eine neue Frau in seinem Leben gibt. "Ich bin nie ganz alleine, ich habe sehr viele Nachbarn und war auch viel in Graz, wo mein Schreibtisch steht, von dem aus ich an meinen Liedern arbeite, die ich dann ins Studio nach Berlin schicke", redete sich Andreas raus. Doch Kachelmann wollte es genauer wissen - und hakte nochmal nach, ob er eine neue Partnerschaft in der Sendung bestätigen kann. "Das könnt ihr heute nicht verkünden, nein. Es waren sehr, sehr turbulente Jahre und ich genieße es auch einmal, wie es jetzt ist." Klingt fast so, als ob Andreas die Richtige noch nicht gefunden hat. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden...

