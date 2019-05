Andreas Hähle: Der Radiomoderator ist tot

Vor rund einem Jahr erhielt Andreas Hähle eine Krebsdiagnose, im April 2019 versagten dann schließlich seine Nieren. Nun ist der Radiomoderator tot.

Andreas Hähle: Rührende Worte von Ehefrau Lika

Auf seiner -Seite verabschiedete sich seine Ehefrau Lika in einem langen und rührenden Post von ihrem Liebsten. „Der Kampf ist beendet und verloren“, schreibt sie. „Andreas ist gestern zum letzten Mal eingeschlafen. Zu Hause. Friedlich in meinen Armen. Ein Leben in Würde, ein Tod in Würde. So haben wir es gemeinsam entschieden, nachdem die Ärzte uns vor knapp zwei Wochen mitgeteilt hatten, dass seine Nieren erneut versagt haben. Fast ein ganzes Jahr Hoffnung nach der ersten Krebsdiagnose. Zwischendurch immer wieder herbe Rückschläge. Resignation und neue Hoffnung. Immer wieder. Hoffen auf ein Wunder bis zuletzt. Wie so viele Menschen hoffen bis zuletzt.“

Die letzten gemeinsamen Stunden

Vor Hähles Tod verabschiedete sich seine Familie von ihm. Danach verbrachte er einige Tage nur mit seiner Frau. Die beiden fuhren zusammen aufs Land, teilten sich einen Erdbeer-Eisbecher mit Sahne und genossen das warme Wetter. Es sollte ihr letzter gemeinsamer Ausflug werden.

„Heute Morgen, Liebster, bin ich neben Dir aufgewacht, hab Dir einen Kuss auf die schon kalte Haut gehaucht und mir einen Kaffee gekocht. Eine halbe Kanne. So wie Du es für mich getan hast jeden Morgen“, schreibt Lika weiter. „Noch eineinhalb Stunden hier mit Dir, bis Du abgeholt wirst. Das Leben geht weiter und es tut so unendlich weh. Aber ich bin voller Dankbarkeit, Dir begegnet zu sein und Dich glücklich gemacht zu haben. „