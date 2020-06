Andreas Martin: Frauenleiche gefunden! Ist es seine Frau?

Fakt ist, dass Juliane Martin-Krause am 15. Juni das Haus, das nur zwei Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt liegt, zu Fuß verlassen hatte. Seither verlief jede Suchaktion im Sande.

"Es gibt keine offensichtliche Todesursache. Wir müssen in alle Richtungen ermitteln. Sowohl Unfall, ein Suizid oder ein Tötungsdelikt kommen in Betracht. Wir müssen die Ergebnisse der Obduktion abwarten", so der Polizeisprecher.