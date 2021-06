Andreas & Caro Robens: Nach TV-Aus! Ihr Geheimplan wurde enthüllt

Andreas und Caro Robens lassen aber den Kopf nicht hängen und haben schon ganz neue Pläne. Nach ihrem vorzeitigen TV-Aus will das Paar aus "Goodbye Deutschland" nämlich eine Internet-Karriere starten und eröffnen einen eigenen YouTube-Kanal. "So, wir haben es endlich in Angriff genommen. Wir haben jetzt auch einen YouTube-Kanal. Müssen uns da noch etwas hineinfuchsen, da ja bekanntlich aller Anfang schwer ist, aber der Anfang wäre gemacht. Wir heißen dort: Caroline Andreas Robens. Würden uns freuen, wenn ihr uns auch dort abonnieren würdet", kündigten die beiden an.

Und was wollen die beiden dort veröffentlichen? "Hier erfahrt ihr Altes, Neues und auch Gegenwärtiges von unserem Leben, von unseren Sachen und auch von unseren Geschäften. Wir halten euch hier auf dem Laufenden", erklärt Andreas Robens. Ob sie damit Erfolg haben werden, wird sich zeigen - aufgeben wollen sie jedoch nicht...

