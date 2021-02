Andrej Mangold: Adoptions-Sensation - Jetzt besteht kein Zweifel mehr

Adoption ist für Andrej kein Problem

Auf Instagram will ein Fan wissen, wie Andrej damit umgehen würde, wenn seine zukünftige Freundin aus gesundheitlichen Gründen keine Kinder bekommen kann. "Schließt du das für dich aus?", will die Userin wissen. Doch das wäre für den muskulösen Schönling offenbar kein Problem! "Wenn meine zukünftige Partnerin keine Kinder bekommen kann, dann ist Adoption für mich auch ein Thema. Adoption wäre aber auch so ein Thema für mich, auch wenn meine Frau gesundheitlich im Topzustand ist."

Jetzt fehlt dem Ex-"Bachelor" zu seinem großen Glück nur noch die richtige Frau an seiner Seite. An Angeboten dürfte es ihm wohl nicht mangeln. Doch vielleicht muss er die Trennung erst einmal richtig verarbeiten, bevor er sich auf eine neue Beziehung einlassen kann...