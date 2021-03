Andrej Mangold: "Asozial und unmenschlich" - Jetzt platzt ihm der Kragen

Andrej Mangold platzt der Kragen

In seiner Instagram-Story richtet Andrej Mangold das Wort nun an die Menschen, die meinen, andere online mobben zu können. Besonders auf den Insta-Seiten von Bachelor Niko Griesert und den Damen aus dem Finale häufen sich mittlerweile die bösen Kommentare. Das findet der Ex-Freund von Jenny Lange absolut nicht in Ordnung!

"Hört auf, im Netz eure Negativität und euren Hass bei Menschen, die ihr nicht kennt, auszulassen! Ihr kennt weder die Umstände, noch die genauen Gründe, warum Sachen passiert sind! Kritisiert mit Respekt, aber nicht so asozial und unmenschlich", feuert er. "Das hat niemand verdient! Vor allem checke ich nicht, wieso wird bei Menschen, die ihr NUR aus dem TV kennt und nicht persönlich, so kommentiert?! Ihr wisst nicht, was ihr mit diesem Mist anrichten könnt! Das ist gefährlich!"

