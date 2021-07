Andrej Mangold: Ausstieg bei "Kampf der Realitystars"! Er packt aus

Glücklicherweise entschied sich Andrej dagegen. Schließlich hat der ehemalige Profi-Basketballer eine Mission. Er will sein angekratztes Image wieder aufpolieren. Doch die Zuschauer haben seine Taktik bereits durchschaut. "Andrej macht sich ständig Gedanken, wie er rüberkommt, was sie zeigen, was sie nicht zeigen und überlegt richtig, was er sagt", ätzt ein User auf Instagram. Ein anderer schreibt: "Ich glaube, er tut sich keinen Gefallen mit der Teilnahme." Ob Andrej das Ruder doch nochmal rumreißen kann? Das wird sich in den nächsten Folgen zeigen...

