Andrej Mangold: Bittere Beichte! So schlecht geht es ihm wirklich

Andrej ist völlig fertig

In seiner Insta-Story klagt Andrej den Fans nun sein Leid. "Mir geht's aktuell nicht so gut! Kopf ist einfach voll und ich habe das Gefühl, ich muss dringend mal raus, Urlaub machen", so Andrej. Seine Zeit auf Mallorca habe er bisher nicht als Urlaub wahrgenommen, da er dort so viel arbeiten und sich um sein Haus kümmern musste.

"Ich bin so viel unterwegs. Irgendwie habe ich eine innere Unruhe in mir", klagt er. "Es steht einfach unfassbar viel an gerade während der Show. Muss die Work-Life-Balance wieder ausbalancieren!" Den Kopf in den Sand stecken? Keine Option für den muskulösen Schönling! "Ich bin gesund und das ist das Wichtigste! Alles andere wird sich auch schon regeln", ist er sich sicher.

Krass! Dieses heiße Model ist die Ex-Freundin von Andrej Mangold: