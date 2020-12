Andrej Mangold: Bittere Demütigung in aller Öffentlichkeit!

Auch wenn Andrej nach seiner Frage-Antwort-Runde scheinbar ein gutes Gefühl hatte und davon ausging, dass seine Fans an weiteren Aktionen dieser Art interessiert sind, sieht die Realität ganz anders aus. So wollte Andrej wissen, ob solche Einblicke in seinen Alltag für seine Fans interessant sind. Die Antwort darauf fällt vernichtend aus. So stimmen ganze 60% dagegen. Doch damit nicht genug! Ganze 89% stimmen sogar mit "nein" auf die Frage, ob Andrej so etwas in der nächsten Zeit nochmal machen soll. Autsch! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich Andrej die Geschichte nicht all zu sehr zu Herzen nimmt...