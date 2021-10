Andrej Mangold: Bittere Enthüllung! Jetzt macht er alles kaputt!

Warum macht der das bloß? Die Frage drängte sich zwingend auf, als der einstige Bachelor sich jetzt in der "Bild"-Zeitung plötzlich als Opfer der Trennung präsentierte und über Jennys Neuen lästerte, der habe ihm als enger Kumpel in der Trennungsphase beigestanden und dabei nicht nur schlecht über Jenny geredet, sondern ihm die Ex danach weggeschnappt!

Eine recht eigenwillige Interpretation, denn Andrej selbst hatte das damals gegenüber der "Closer" ganz anders geschildert und festgestellt: "Ein Liebescomeback ist definitiv ausgeschlossen."

Jenny litt öffentlich, verschlang Selbsthilfebücher und flüchtete sich in den Sport. So lernte sie auch ihren neuen Freund kennen, mit dem sie sich jetzt glücklich postet. Der Musiker ist in der Tat ein guter Bekannter von Andrej, weshalb der sich jetzt offenbar auf den Schlips getreten fühlt.

Egal, ob man ihm den nachträglichen Eifersuchtsanfall nun abnimmt oder nicht – schäbig ist sein Verhalten auf jeden Fall...