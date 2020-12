Andrej Mangold: Bittere Tränen in aller Öffentlichkeit!

Via Instagram berichtet Andrej nun seinen Fans, dass das "Bachelorette"-Finale in ihm ganz besondere Emotionen hochgeholt hat. So wendet er sich mit Tränen in den Augen an seine Community und schwelgt öffentlich in den Erinnerungen aus seiner Bachelor-Zeit! Definitiv ein ergreifender Moment, der in Andrej sicherlich auch noch den Trennungsschmerz von seiner Jenny hochkommen lässt. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Andrej bald wieder ganz der Alte ist...