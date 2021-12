Andrej Mangold: Der Ex-Bachelor packt endlich aus!

In der Liebe scheint es also nicht zu klappen. Dafür hat Andrej Mangold beruflich ganz andere Pläne. Denn in New York will er als Supermodel durchstarten. "Das kann wirklich sehr schnell gehen. Manchmal kommt es von jetzt auf gleich", sagte er über seine Modelkarriere im Big Apple gegenüber "Promiflash". "Die Sachen, die dort besprochen wurden, da gibt es Anfang des Jahres noch weitere Gespräche via FaceTime nach den Feiertagen mit ein paar Agenturen. Eventuell geht es schnell", erzählt er weiter.

5 Fakten über Ex-Bachelor Sebastian Preuss - mehr dazu hier im Video: