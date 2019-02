Andrej Mangold: Drama um seine Ex-Freundin! Jetzt packt sie aus!

Reddit this

Als (32) neulich in „ “ ( , mittwochs, 20.15 Uhr) gestand, er wäre ganz fies betrogen worden, waren alle ergriffen von seinem emotionalen Geständnis. Doch jetzt wehrt sich seine Ex-Freundin Pauline und sagt: alles Lüge!

Betrogen werden, ist schlimm. Auch der Rosenkavalier musste diese bittere Erfahrung angeblich schon einmal machen. „Dann hat es einen Vorfall gegeben, der mir die Augen geöffnet hat: Ich habe sie erwischt. Und dann war das Thema für mich gegessen“, erzählte der 32-Jährige über seine Ex-Beziehung. Zwar nannte er keinen Namen, aber er berichtete noch, dass es nur zwei Beziehungen für jeweils mehr als vier Jahre gab. Und für seine Fans war es keine große Mühe, diese Damen schnell ausfindig zu machen…

Zerstört Andrej Mangold das Leben seiner Ex-Freundin?

Seit Andrej Mangolds trauriger Betrugsgeschichte hagelt es vor allem für seine Ex Pauline Hassnachrichten im Internet. Es geht wohl so heiß her, dass sie offenbar sogar die Website ihrer eigenen Modelagentur vom Netz nehmen musste… Zumindest existiert die Seite model district.de seit einigen Tagen nicht mehr.

Bachelor Andrej Mangold: Skandal um seine Ex

Verzweifelt hat sich Pauline nun auf Instagram zu Wort gemeldet: „Ich habe mit der ganzen Nummer nichts zu tun und möchte auch, dass mein Name da rausgehalten wird. Ist das denn so schwer? Aber das, was ich heute zugeschickt bekommen habe, ist einfach nur erstunken und erlogen – und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen.“ Und weiter: Vor allem hat er mich nicht mit einem irgendeinem anderen Kerl erwischt. Das war eine andere Beziehung."

Auch wenn Andrej wahrscheinlich nicht damit gerechnet hat, dass seine Ex sich Anfeindungen aussetzen muss, könnte er mit solchen pikanten Enthüllungen seiner ehemaligen Lebensgefährtin das Leben ganz schön schwer machen…