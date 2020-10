Andrej Mangold: Dschungelcamp-Hammer! Er soll einziehen

In der Sendung, die wegen der Corona-Krise in einem Grusel-Schloss in Wales gedreht wird, trifft der ehemalige Rosenkavalier angeblich auf eine alte Bekannte. Die "BILD"-Zeitung hat erfahren, dass "Sommerhaus"-Kollegin Lisha auch von Sender RTL verpflichtet wurde. Außerdem mit dabei: Spieler-Frau Claudia Effenberg und Schauspielerin Tina Ruland. Das klingt ja nach einer explosiven Mischung...

Andrej ist ein echter Frauenschwarm! Im Video erfahrt ihr mit welchem Model er bereits zusammen war: