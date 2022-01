Andrej Mangold: "Echt frech" - Er wurde schon wieder enttäuscht!

Andrej ist enttäuscht

Der Grund: Andrej wurde vom Service in Dubai enttäuscht. "Ich war wirklich in den Top-Locations, in richtig geilen Restaurants, Bars. Leider hat sich meine Meinung nicht geändert. In den meisten Restaurants, egal, wie gut die waren, war der Service wirklich nicht so cool. Die Leute waren zwar eigentlich freundlich, aber sie sind nicht hinterhergekommen mit dem Bestellen", meckert er. "Man musste sie mehrmals darauf hinweisen, wenn man irgendwas geordert hat. Und vor allem aber auch in Beachclubs, da muss ich sagen, waren die teilweise echt frech, die Leute. Ich weiß nicht, warum das so ist. War manchmal echt verwundert."

Aus welchem Grund die "Mitarbeiter manchmal direkt so aggro und frech" waren, kann er sich nicht erklären. "Teilweise haben die Angestellten sich da meiner Meinung nach benommen, als wenn denen der Laden gehört hat und das war dann einfach kein cooler Service." Auweia...