Andrej Mangold: Einsam und alleine! Jetzt versucht er es bei Instagram

Andrej Mangold und Jenny Lange galten seit dem "Bachelor"-Finale als absolutes Traumpaar. Doch vor wenigen Wochen zerbrach ihre Beziehung und die beiden beschlossen, lieber getrennte Wege zu gehen. Während die dunkelhaarige Schönheit sich derzeit mit heißen Tänzen und einem neuen Tattoo ablenkt, plaudert ihr Verflossener in der Badewanne offen über seine Gefühle. Weihnachtsstimmung kommt bei ihm momentan nicht auf. Der muskulöse Schönling sollte eigentlich kein Problem damit haben, eine neue Frau kennenzulernen. Doch wie geht man so etwas als Promi eigentlich an?