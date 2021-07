Andrej Mangold: Eklat in Thailand! Jetzt droht das endgültige Aus

Gina-Lisa Lohfink verguckt sich in der neuen Folge gewaltig in Andrej. Doch er gibt ihr einen knallharten Korb. Eine Katastrophe für die sexy Blondine! "Er stiftet Unruhe, ich will das er geht. Der ist komisch. Der macht alle Frauen verrückt und kaputt! Der macht einen verrückt! Ich will einfach nach Hause", schluchzt sie. Am Ende muss sich sogar der Produktions-Psychologe einschalten.