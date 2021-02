Andrej Mangold: Endlich - Er ist wieder glücklich

Auf Instagram schwafelte Andrej gerade noch um den heißen Brei herum, erwähnte vage etwas von Schauspielunterricht und Castings. Gegenüber "Closer" spricht er jetzt Klartext: "Ich war schon immer an Schauspiel interessiert und daran, mich neu auszuprobieren und weiterzuentwickeln." Und es ist nicht beim Interesse geblieben: Aktuell laufen schon konkrete Gespräche für eine Rolle in einer Daily-Soap, verrät Andrej uns. Um welche Serie es geht und ob er dort als dauerhafter Darsteller einsteigt, ist natürlich noch topsecret. Der Ex-Bachelor träumt aber bereits vom ganz großen Wurf: In ein paar Jahren, verkündet Andrej, immerhin mit einem Augenzwinkern, wolle er James Bond spielen. Die Lizenz zum Größenwahn hat er ja bereits …