Andrej Mangold: Er hat endgültig genug! Jetzt spricht er Klartext!

Oh je! In einem unerwarteten Statement macht Andrej Mangold seinen Gefühlen nun mächtig Luft und lässt seinem Groll freien Lauf!

Na das ist mal eine Ansage! Gestern konnten die Bachelor-Fans beobachten, wie Andrej Mangold seiner Vanessa einen Liebes-Korb gab und sie ohne Rose nach Hause schickte. Die Fan-Resonanz darauf: vernichtend!

Andrej Mangold: Fremdgeh-Schock!

Andrej Mangold muss sich harten Vorwürfen stellen

Obwohl bis jetzt für nur wenig Negativ-Schlagzeilen sorge, muss nun einen wahren Shit-Storm über sich ergehen lassen. Der Grund dafür: Die Bachelor Fans können Andrejs Entscheidung nicht nachvollziehen, warum er Kandidatin Vanessa keine Rose übergab. Nach seiner Entscheidung entbrannte via "Social Media" eine regelrechte Hetzjagd gegen Andrej. So heißt es unter anderem: ""Mein Herz, bitte sag mir, dass das nicht stimmt", "Hat er jetzt die einzige Nette und Ehrliche unter den Dreien rausgeworfen" sowie "Was bitte tut der Bachelor da? Vanessa war die einzige Hoffnung." Definitiv harte Worte, die Andrej nicht auf sich sitzen lassen möchte!

Andrej spricht Klartext

Via " " meldet sich nun Andrej zu Wort und bezieht Stellung zu den schweren Fan-Vorwürfen. So verkündet er in seiner "Story": "Leute, es ist in Ordnung, wenn manche von euch sauer sind Kritik äußern. Aber mich persönlich zu beleidigen ist unnötig. Nutzt euer wertvolle Zeit für etwas Sinnvolleres, als Hass zu verbreiten." Ob Andrej mit dieser Nachricht seinen Widersachern den Wind aus den Segeln nimmt? Wir können gespannt sein...