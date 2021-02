Andrej Mangold: Er kann seine Tränen nicht mehr zurückhalten

Andrej musste weinen

"Ich hatte ein bisschen Angst vor der Ausstrahlung, weil ich nicht wusste, wie wir die Story am Ende des Tages erzählen. Wir haben ja lange gedreht", gesteht Andrej auf seinem Instagram-Account. Es fiel ihm offenbar nicht leicht, über das traurige Aus zu sprechen. "Da war ich echt aufgewühlt. Da habe ich echt Gänsehaut und Bauchschmerzen gehabt und ein paar Tränen verdrückt."

In dem Beitrag von Vox erklärt der einstige Rosenkavalier, warum seine Beziehung zu Jenny gescheitert ist: "Wir waren einfach an zu unterschiedlichen Punkten in unserem Leben, wo sie ein bisschen freier sein wollte als ich – ich dachte schon an eine eigene Familie."

Nun müssen die beiden Ex-Turteltauben die Trennung erst einmal richtig verarbeiten. Bis sie offen für eine neue Liebe sind, dürfte es sicherlich noch ein wenig dauern...