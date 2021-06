Andrej Mangold: Er packt über das Liebes-Drama um Eva und Chris aus!

Einer, der es wissen muss, ist Andrej Mangold. Er war ebenfalls Kandidat bei "Kampf der Realitystars" in Thailand. Auf Chris ist er überhaupt nicht mehr gut zu sprechen. "Seine schwangere Frau für ein Format im Ausland zwei Monate alleine zu lassen, geht meiner Meinung nach gar nicht!", schimpft der Ex-"Bachelor" in seiner Instagram-Story. Zuerst dachte Andrej, dass die beiden als Paar entschlossen hätten, dass Chris an der Sendung teilnimmt. Doch weit verfehlt! "Mittlerweile weiß ich, dass Eva ihn gebeten hat, zu Hause zu bleiben und sie auf keinen Fall wollte, dass er nach Thailand fliegt." Weiter ätzt er: