Andrej Mangold ist ein echtes Multitalent! Er ist nicht nur gut gebuchter -Star, hat seine eigene Firma, sondern war auch als Profi-Basketballer extrem erfolgreich. Immer wieder wurde berichtet, dass er seine Profi-Karriere mittlerweile an den Nagel gehängt hat. Von wegen!

Neuer Job für Andrej Mangold

Auf seinem -Account sprach er jetzt Klartext. " beendet seine Basketballkarriere und wird TV-Star. Vom Ex Nationalspieler zum Z-Promi. - Das waren einige der Schlagzeilen, die durch die Medien gegangen sind, neben vielen anderen unschönen Nachrichten, die ich bekommen habe, als bekannt wurde, dass ich 2019 bin! Ich konnte, darüber wie so oft nur lachen", schrieb er an seine Fans. Und dann ließ er die Bombe platzen: Ab sofort wird er für die Frankfurt Skyliners wieder auf dem Feld stehen. "Mit diesem Engagement geht ein Traum von mir in Erfüllung!"

Andrej Mangold und Jenny Lange: So verkaufen sie ihre Liebe

Andrej Mangold: "Ich arbeite hart für meine Ziele und Träume"

Andrej gibt sich schon jetzt siegesssicher. "Es gibt so viele Menschen da draußen, die mich scheitern sehen wollen. Aber das ist ok! (...) Ich bleibe mir selbst treu und arbeite hart für meine Ziele und Träume!", erklärte er. Einen Fan hat Andrej auf jeden Fall schon. Freundin Jenny Lange wird ihm sicherlich aus ersten Reihe zujubeln...